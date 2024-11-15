В январе этого года дом бразильца ограбили, пока он с семьей на трибунах Сент-Джеймс Парк смотрел матч против Манчестер Сити. Прошло всего 10 месяцев, а история повторилась.

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"В наш дом снова вломились. Всем, кто думает сделать это снова, знайте – здесь не осталось ничего ценного!

Больше всего нас беспокоит безопасность нашей семьи и то, чтобы наши дети росли без страха. Мы надеемся на общество, в котором наши дети будут чувствовать себя в безопасности. Мы просим, чтобы наш дом уважали как безопасное место для нашей семьи. Мы просто хотим жить в мире", – отчаяние Жоэлинтона цитирует Daily Mail.

Звезды АПЛ регулярно становятся жертвами английских грабителей. Недавно "обчистили" еще одного игрока Ньюкасла Александра Исака, а из дома Джека Грилиша вынесли драгоценностей на более чем миллион фунтов.

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