"Последние пять месяцев у меня был неспокойный период вне поля. Люди, которых интересовали только мои деньги, ушли от меня. Теперь все будет по-другому. Я уверен, что буду хорошо выступать за Тоттенхэм, и все образуется. Этот печальный момент (нападающий расплакался после того, как был заменен в матче квалификации ЧМ-2024 против Боливии – прим.) произошел даже не из-за того, что я сыграл плохо. Считаю, что я провел неплохой матч.

Звезда АПЛ расплакался после своей замены – тренер не выдержал ужасающей игры и удара в небеса с 5 метров

Это скорее была вспышка из-за того, что происходило вне поля и вышло из-под контроля не по моей вине, а из-за людей, которые были мне близкими. По возвращении в Англию я обращусь за помощью к психологу, чтобы поработать над своим разумом. Я вернусь сильнее. Верю, что и в следующий раз буду вызван в сборную Бразилии, просто нужна хорошая серия матчей за Тоттенхэм. На этой неделе я проведу с ним разговор, мне нужно поймать ритм игры – и все наладится", – приводит слова Ришарлисона Globo.

К слову, бразилец неудачно начал сезон, забив лишь 1 гол за 5 матчей в составе Тоттенхэма. Ришарлисон сыграл и в обоих матчах за сборную Бразилии в отборе к ЧМ-2026, где также не отметился результативными действиями.

Бразилия вырвала победу над Перу, Уругвай сенсационно проиграл Эквадору, Аргентина разбила Боливию: отбор ЧМ-2026