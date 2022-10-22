Заха, являющийся главной звездой Кристал Пэлас, планирует покинуть "орлов" в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

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Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года, однако ивуариец может отказаться от продления. Вингер убежден, что заслуживает поиграть за один из грандов АПЛ: Арсенал, Ман Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэм или Ливерпуль. Добавим, что Заха уже играл за Манчестер Юнайтед с 2013 по февраль 2015 годы с перерывами на аренды в Кардифф и Кристал Пэлас.

В текущем сезоне Уилфрид сыграл в 9 матчах за Кристал Пэлас, отличившись 5 голами и 1 ассистом.

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