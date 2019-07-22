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Звезда АПЛ намерен сделать каминг-аут, – СМИ

19:32 231 Читати українською
Звезда АПЛ намерен сделать каминг-аут, – СМИ
Топ-игрок АПЛ хочет сделать каминг-аут

В чемпионате Англии назревает громкая сенсация.

Один из топовых игроков АПЛ хочет публично объявить о своей нетрадиционной ориентации, сообщает The Sun.

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По информации источника, клуб и партнеры игрока полностью поддерживают его, однако руководство беспокоится за реакцию фанатов.

"Это важное решение для игрока. Но как только он все рассказал клубу, у руководства возникли сомнения. Клуб выражает ему поддержку, но взволнован возможной реакцией болельщиков. В идеале они хотят, чтобы первым каминг-аут совершил другой футболист, чтобы не оказаться в центре внимания", – заявил источник из окружения футболиста.

Напомним, несколько лет назад немецкий хавбек Томас Хитцльшпергер, который защищал в Англии цвета Астон Виллы и Вест Хэма, признался в нетрадиционной ориентации.

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АПЛ Томас Хитцльшпергер Томас Хитцльшпергер Англия
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