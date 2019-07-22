Звезда АПЛ намерен сделать каминг-аут, – СМИ

В чемпионате Англии назревает громкая сенсация.

Один из топовых игроков АПЛ хочет публично объявить о своей нетрадиционной ориентации, сообщает The Sun.

Гризманн стал лицом ЛГБТ-журнала

По информации источника, клуб и партнеры игрока полностью поддерживают его, однако руководство беспокоится за реакцию фанатов.

"Это важное решение для игрока. Но как только он все рассказал клубу, у руководства возникли сомнения. Клуб выражает ему поддержку, но взволнован возможной реакцией болельщиков. В идеале они хотят, чтобы первым каминг-аут совершил другой футболист, чтобы не оказаться в центре внимания", – заявил источник из окружения футболиста.

Напомним, несколько лет назад немецкий хавбек Томас Хитцльшпергер, который защищал в Англии цвета Астон Виллы и Вест Хэма, признался в нетрадиционной ориентации.

"Поклала трофей на підлогу і раптом відчула дотик Роберто Карлоса": історія Ади Хегерберг, першої жінки з Золотим м'ячем