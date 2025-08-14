Полузащитник Брайтона Карлос Балеба может в ближайшее время перейти в Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим активно продвигает идею трансфера 21-летнего полузащитника Брайтона Карлоса Балеба, сообщает The Independent. Клуб ведет переговоры по его подписанию, но "чайки" хотят около 140 миллионов евро за камерунца.

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность первоначального предложения в размере 93 миллиона евро плюс бонусы, а также готов включить в сделку вингера Джейдона Санчо. Однако в Брайтоне, вероятно, не заинтересованы в таком варианте. Сам Балеба, по данным источника, заинтересован в переезде на Олд Траффорд, но сделка далека от завершения.

В случае провала трансфера Балеба, главной альтернативой для Манчестер Юнайтед является 21-летний хавбек Кристал Пэлас Адам Уортон. Правда, он может обойтись даже дороже игрока Брайтона.

Также в списке вариантов Манчестер Юнайтед – полузащитник Спортинга Мортен Юльман, в отношении которого есть сомнения из-за физических данных, и хавбек Аталанты Эдерсон.

