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Заря анонсировала спарринг против Мариуполя

14:56 25 Читати українською
Заря анонсировала спарринг против Мариуполя
Мариуполь – Заря / Фото ФК Мариуполь

Клубы УПЛ намерены с пользой провести перерыв в чемпионате.

Луганская Заря проведет товарищеский матч против Мариуполя 12 октября, сообщает официальный сайт клуба.

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Встреча состоится в Запорожье на стадионе Торпедо. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

После 10-ти туров чемпионата Украины подопечные Виктора Скрипника находятся на 5-й строчке, имея в активе 16 очков. Мариуполь – 8-е место (10 зачетных баллов).

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