Вингер Александрии Хуан Безерра может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Египетский Замалек приблизился к завершению трансфера Хуана Альвины Безерры, сообщает alwafd.news.

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По информации источника, руководство клуба активно работает над усилением фланговой атаки после ухода Ахмеда Аль-Джуфффали, которого отдали в аренду в саудовскую Абху с правом выкупа.

Сообщается, что футболист уже заключил четырехлетний контракт с клубом. Замалек ждет трансферный сертификат, чтобы успеть зарегистрировать новичка до завершения заявочного периода.

К слову, в прошлом сезоне Безерра провел 26 матчей во всех турнирах, записав в свой актив шесть голов и пять ассистов. Его контракт действует до лета 2026 года.

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