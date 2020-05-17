Звезда Айнтрахта остроумно обманул оппонента – смеха не сдержал даже сам пострадавший

Нападающий Айнтрахта Ф Андре Силва не имеет никаких проблем с чувством юмора.

Португалец во время матча против Боруссии М разыграл соперника Бреля Эмболо.

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Силва передал швейцарцу якобы записку с подсказками от тренера. Эмболо начал пристально вычитывать бумажку, но сразу понял подвох. На самом деле Силва отдал ему бирку с собственной футболки, на которой ничего полезного не написали. Брель шутку оценил и сам начал смеяться над собственным конфузом.

Добавим, что игроки Боруссии М отомстили за обманутого партнера, одолев Айнтрахт со счетом 3:1.

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