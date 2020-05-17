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Звезда Айнтрахта остроумно обманул оппонента – смеха не сдержал даже сам пострадавший

19:32 22 Читати українською
Звезда Айнтрахта остроумно обманул оппонента – смеха не сдержал даже сам пострадавший
Сілва та Роналду / Getty Images

Нападающий Айнтрахта Ф Андре Силва не имеет никаких проблем с чувством юмора.

81’ Андре Силва
 
Алассан Плеа 1’
Маркус Тюрам 7’
Рами Бенсебаини 73’
1’ Алассан Плеа
7’ Маркус Тюрам
73’ Рами Бенсебаини
81’ Андре Силва

Португалец во время матча против Боруссии М разыграл соперника Бреля Эмболо.

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Силва передал швейцарцу якобы записку с подсказками от тренера. Эмболо начал пристально вычитывать бумажку, но сразу понял подвох. На самом деле Силва отдал ему бирку с собственной футболки, на которой ничего полезного не написали. Брель шутку оценил и сам начал смеяться над собственным конфузом.

Добавим, что игроки Боруссии М отомстили за обманутого партнера, одолев Айнтрахт со счетом 3:1.

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