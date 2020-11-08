В первом тайме команды еще пытались играть в футбол. Шевченко отразил удар от собственного партнера, а Ризнык ответил роскошным сейвом после выстрела Фаворова.

Заря расписала ничью с Ворсклой в матче с двумя удалениями

Заря продолжила доминировать и во второй половине, пока не подвел Дмитрий Хомченовский. Ветеран луганчан едва не разбил колено Кане и получил заслуженную красную карточку. Ворскла имела численное преимущество недолго – через 10 минут Ребенку показали вторую желтую. Места на поле стало очень много, но к голам это не привело.