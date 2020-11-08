Зверский фол Хомченовского в видеообзоре матча Заря – Ворскла
23:54 - Читати українською
Заря и Ворскла расписали нулевую ничью в рамках 9 тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча.
Павел Ребенок 69’
69’ Павел Ребенок
В первом тайме команды еще пытались играть в футбол. Шевченко отразил удар от собственного партнера, а Ризнык ответил роскошным сейвом после выстрела Фаворова.
Заря расписала ничью с Ворсклой в матче с двумя удалениями
Заря продолжила доминировать и во второй половине, пока не подвел Дмитрий Хомченовский. Ветеран луганчан едва не разбил колено Кане и получил заслуженную красную карточку. Ворскла имела численное преимущество недолго – через 10 минут Ребенку показали вторую желтую. Места на поле стало очень много, но к голам это не привело.
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