Зверская жестокость из Аргентины – футболист подбежал сзади и подло ударил по голове женщину-арбитра
Рядовой матч любительской лиги в Аргентине превратился в произвол.
Поединок между Гарменсе и Индепенденсией пришлось остановить досрочно из-за нападения на арбитра Далму Кортади.
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Взрыв вызвало банальное столкновение в центре поля. Игроки обеих команд начали бурно спорить с рефери, а Кристиан Тироне вообще слетел с катушек. Представитель Гарменсе сзади налетел на Кортади и ударил кулаком по голове. К счастью, судья быстро встала, но о продолжении матча не могло быть и речи.
Тироне покидал поле в сопровождении полицейских. Неадекватному игроку Гарменсе светит не только длительная спортивная дисквалификация, но и проблемы с законом.
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