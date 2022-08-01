Поединок между Гарменсе и Индепенденсией пришлось остановить досрочно из-за нападения на арбитра Далму Кортади.

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Взрыв вызвало банальное столкновение в центре поля. Игроки обеих команд начали бурно спорить с рефери, а Кристиан Тироне вообще слетел с катушек. Представитель Гарменсе сзади налетел на Кортади и ударил кулаком по голове. К счастью, судья быстро встала, но о продолжении матча не могло быть и речи.

Cobarde agresión a una mujer árbitro de un futbolista en el partido de reserva Independencia ante Garmense, correspondiente a la Liga de Tres Arroyos.

*️⃣La víctima es Dalma Cortadi y el autor del hecho, Cristian Tirone. pic.twitter.com/a5wZT6QKLv — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 31, 2022

Тироне покидал поле в сопровождении полицейских. Неадекватному игроку Гарменсе светит не только длительная спортивная дисквалификация, но и проблемы с законом.

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