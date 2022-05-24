В начале февраля Зума влил в скандал, когда его брат выставил в сеть видео, где Курт бьет своего кота, бросает в него обувью и угрожает убить. Кошек забрали у него правозащитники животных, а сам футболист подвергся мощному буллингу на всех стадионах во время матчей АПЛ.

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Сегодня Курт прибыл в суд, где признал свою вину, сообщает Daily Mail. Его брат также признался в подстрекательстве к насилию. Прокурор заявил, что ужасное поведение братьев было вызвано тем, что кот поцарапал кресло. Приговор по делу Курт Зума услышит 1 июня в том же суде.

Зума успел еще раз опозориться. Когда он подъехал к зданию суда, его пытались снять журналисты. Чтобы этого избежать, охранники прикрывали футболиста зонтиками и расталкивали папарацци.