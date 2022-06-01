Центрбек Вест Хэма Курт Зума узнал приговор по делу о жестоком обращении с домашними животными.

Суд вынес 27-летнему французу два наказания – 180 часов общественных работ и запрет содержать домашних кошек на 5 лет, сообщает Sky Sports.

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В начале февраля Зума влил в скандал, когда его брат опубликовал видео, где Курт избивает своего кота, бросает в него обувью и угрожает убить. Кошек забрали правозащитники животных, а сам футболист получил мощную порцию осуждения на трибунах и в соцсетях. Отдельные радикалы требовали для игрока Вест Хэма реальный тюремный срок.

Бытовые проблемы не мешают Зума быть одним из лидеров "молотков" – 33 матча, один гол и один ассист в прошлом сезоне.

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