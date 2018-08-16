Зубов: Заря и Мариуполь могут сыграть более открыто в Лиге Европы

Экс-хавбек Шахтера Геннадий Зубов поделился ожиданиями от матчей Мариуполя и Зари в 3 квалификационном раунде Лиги Европы.

"Мариуполь должен был завершить этот матч с более оптимистичным для себя результатом. Фактор своего поля мог помочь азовцам, хотя и играли они в Одессе. Но, очевидно, воплотить тренерские задумки на поле у Мариуполя полностью не получилось. Теперь самое главное, что азовцы наверняка сделали выводы и работу над ошибками после первого матча и в ответной игре во Франции могут сыграть на более оптимистичный для себя результат, показав при этом хорошую игру.

Эффект присутствия: как Бордо принимает Мариуполь перед матчем Лиги Европы

Надо быть ближе к команде, чтобы понять решения Вернидуба. Видимо, сам тренер посчитал, что на первую игру нужен не самый сильный состав. Значит, у него были идеи под этих исполнителей, которым он доверил место в старте.

Эффект присутствия: как Брага принимает Зарю перед матчем Лиги Европы

Думаю, что в Португалии уже изменится как состав луганской команды, так и тактика на эту встречу. Какой будет стратегия Зари на ответный матч, сейчас судить сложно. Можно попытаться сыграть первым номером, или закрыться и выжидать свой шанс в контратаке. У Зари тоже есть скоростные футболисты, которые могут воплощать в жизнь такие задумки тренеров. Мы видели такую Зарю в прошлой Лиге Европы, и эти качества есть у нынешней команды", – цитирует Зубова Команда 1.