"Тот сезон (2000/01, – прим.) вообще был особенным. Одно дело смотреть на такие клубы, как Арсенал и Лацио по телевизору, и совсем другое – играть против них на поле. Любую европейскую команду того времени возьми, там в составе что не имя, то легенда. И таких игроков мирового уровня у них было по 10-15.

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Но так сложилась судьба, что мы попали с ними в одну группу Лиги чемпионов. Естественно, было переживание, какой-то предматчевый мандраж. Потом выходишь на поле и все проходит, начинаешь понимать, что они такие же люди, как и мы.

Если Воробья шокировал огромный Сол Кэмпбелл, то я помню, как играл против Карстена Янкера. Его рост 198 см, а я - 162 см. Помню, стали под штангой, я на него смотрю снизу вверх, а он на меня сверху вниз. Еще запомнился Ян Коллер, тоже великан. И Джон Карью играл за сборную Норвегии, немаленький. Но мне не только игроки высокого роста встречались. Играли с греками однажды, и нас судил арбитр ростом 203 см, тоже большой дядя", – цитирует Зубова издание Terrikon.

Напомним, Зубов выступал за Шахтер с 1994 по 2004 гг. За сборную Украины провел 29 матчей и забил 3 гола.

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