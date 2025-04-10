Зимой Трабзонспор привлек к себе внимание, подписав двух игроков донецкого Шахтера – Даниила Сикана и Александра Зубкова. Однако продуктивность этих футболистов кардинально отличается.

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"Центрфорвард Даниил Сикан разочаровал все надежды своей игровой формой в Трабзонспоре. 23-летний игрок, который сыграл 496 минут в 8 матчах Суперлиги и 225 минут в 3 матчах Кубка Турции и не смог отличиться в воротах соперника.

Молодой игрок, который впал в немилость в последние недели, даже не имел шанса сыграть в последнем матче Фенербахче. На самом деле технический директор Фатих Текке поставил Сикана на второй план, отдав предпочтение Энису Дестану в отсутствие Банзы. Эта ситуация вызвала вопросы относительно игры украинца за "бордово-синих", – говорится в материале Van Postası Gazetesi.

В то же время, турецкие СМИ высоко ценят игру украинского вингера Александра Зубкова, который получил место в основном месте и принес пользу команде своими результативными действиями. Ожидается, что Зубков сделает еще больший вклад для Трабзонспора в будущем.

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Зубков провел 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. На счету Даниила Сикана 11 сыгранных поединков и 1 результативная передача.

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