Ференцварош гостил у скромного Хатвана в рамках 1/32 финала Кубка Венгрии и не оставил сопернику никаких шансов.

Безус не забил пенальти, который мог спасти Гент от поражения

"Фради" забили представителям региональной лиги "Восток" девять "сухих" мячей. Особенно стоит отметить албанского нападающего Митри Узуни, который записал в свой актив 6 забитых мячей.

В одном из моментов Узуни помог Александр Зубков, который получил вызов от Александра Петракова на октябрьские матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. Наш земляк заработал пенальти, а 26-летний нападающий его реализовал. Видеообзор матча можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.

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