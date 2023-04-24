Полузащитник Александр Зубков вернулся к тренировкам в общей группе донецкого клуба, сообщает пресс-служба "горняков".

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26-летний вингер восстановился от травмы задней поверхности бедра.

Напомним, Зубков получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда (1:7) и был заменен на 63-й минуте на Ивана Петряка.

В текущем сезоне Александр провел за Шахтер 19 поединков во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

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