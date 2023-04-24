Зубков вернулся в общую группу Шахтера – лидер "горняков" пропустил почти полтора месяца
17:38 - Читати українською
Игор Йовичевич получил хорошие новости из лазарета команды.
Полузащитник Александр Зубков вернулся к тренировкам в общей группе донецкого клуба, сообщает пресс-служба "горняков".
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26-летний вингер восстановился от травмы задней поверхности бедра.
Напомним, Зубков получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда (1:7) и был заменен на 63-й минуте на Ивана Петряка.
В текущем сезоне Александр провел за Шахтер 19 поединков во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.
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