Подготовка к 1/8 финала Евро-2020 против Швеции идет полным ходом, а настроение в коллективе положительное.

Александр Зубков вернулся к занятиям с командой за четыре дня до матча плей-офф против "Тре Крунур", хоть и занимался по индивидуальной программе.

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В то же время Артем Беседин и Марлос мерялись техникой держания мяча в воздухе. А вот голкиперы Георгий Бущан, Андрей Пятов и Анатолий Трубин имели немного другие задачи – изобретательный тренер вратарей Педро Хара предложил им новое упражнение. Все это зафиксировали камеры.

Остальная часть команды провела насыщенную тренировку, ведь уже 29 июня подопечные Андрея Шевченко сыграют со Швецией в 1/8 финала. Начало поединка плей-офф Евро-2020 начнется в 22:00.

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