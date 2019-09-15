Зубков третий раз отличился за Ференцварош и помог разгромить Пакш – видео гола

В матче 6-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош на выезде разбил Пакш (4:0), а экс-"горняк" Александр Зубков открыл счет в матче.

Чемпионат Венгрии 2019/20, 6-й тур

Пакш – Ференцварош – 0:4

Голы: Зубков, 33, Нгуен, 36, Варга, 45, (пен.), 83

Зубков рассказал об адаптации в Ференцвароше

Ференцварош Реброва на выезде уничтожил Пакш. Счет в матче открыл украинец Зубков, а уже через 3 минуты Нгуен удвоил преимущество команды. Варга ударом с пенальти еще до перерыва сделал счет разгромным, а во втором тайме поставил точку в матче. Добавим, что Харатин также провел весь матч на поле, а Игнатенко появился на газоне на 80-й минуте.

Интересно, что это уже восьмое результативное действие Александра Зубкова в сезоне – украинский полузащитник забил третий гол и имеет в своем активе пять ассистов во всех турнирах сезона.