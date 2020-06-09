Зубков стал лучшим игроком матча против Диошдьёра по версии InStat – Харатин также имеет чем похвастаться

Украинские легионеры Ференцвароша продолжают демонстрировать высокий уровень игры.

Вингер Александр Зубков получил наивысший балл от InStat за матч против Диошдьёра (3:0), информирует Команда№1.

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Воспитанник Шахтера за 75 минут успел выполнить 55 ТТД с браком 29%. Совершил две обводки, отдал четыре острые передачи и столько же бил по воротам – один из ударов завершился голом. Всего Зубков набрал 342 балла эффективности. У Игоря Харатина 278 баллов, однако и хавбек Ференцварша вырвался в лидеры по одному важному показателю. Экс-игрок Зари за 60 минут выполнил 71 ТТД с браком 8% – лучший результат в матче.

Напомним, свой следующий поединок Ференцварош сыграет завтра, 10 июня – команда Сергея Реброва поедет в гости к аутсайдеру Пакшу.

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