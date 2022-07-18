Полузащитник сборной Украины Александр Зубков пока не имеет возможности выйти на поле в официальном матче.

Ференцварош открыл сезон матчами квалификации Лиги чемпионов. Фради уже прошли Тобол и теперь готовятся к экзамену во втором квалификационном раунде, где их соперником станет Слован из Братиславы.

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Украинский легионер команды Александр Зубков снова не попал в заявку на поединки. В прошлый раз российский наставник команды Станислав Черчесов мотивировал свое решение тем, что украинец получил дополнительный отдых после матчей сборной.

Против Слована заявка Ференцвароша будет такой же, как и на матче против Тобола. Напомним, в Казахстане игра завершилась без голов, а на своем поле Фради одержали сокрушительную победу со счетом 5:1.

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