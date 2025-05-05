Трабзонспор встретится с Касымпашой в матче 34-го тура чемпионата Турции. Сразу трое украинцев оказались в стартовом составе гостей.

Матч Касымпаша – Трабзонспор начнется в 20:00 по киевскому времени. Для украинских болельщиков матч станет интересен из-за присутствия сразу трех соотечественников – Александра Зубкова, Даниила Сикана и Арсения Батагова.

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Стартовый состав Трабзонспора: Таха – Эскихеллач, Йокушлу, Батагов, Бослюк – Туфан, Лундстрем – Зубков, Сикан, Нвакаеме – Банза.

Стоит добавить, что Трабзонспор занимает сейчас восьмое место в турнирной таблице с 45 очками. До четвертой позиции, которая дает право на еврокубки 10 баллов. Касымпаша одиннадцатая с 42 баллами в активе.

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