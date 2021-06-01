"Конечно, волнение есть. Каждый пытается показать себя тренерскому штабу с наилучшей стороны. Каждый выкладывается по максимуму, чтобы попасть в этот список. Это понятно. Все с хорошим настроением.

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Устали, но для этого и нужен этот мини-сбор. Мы готовимся к чемпионату Европы, должны работать под нагрузками. Плюс медийная часть.

Мы с ребятами, конечно, смотрели финал Лиги чемпионов и поддерживали Зинченко. В таких матчах все решают мелкие детали. Когда он вернется, мы поднимем ему настроение и будем готовиться к чемпионату Европы", – сказал Зубков в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, ожидается, что итоговый список игроков, которые отправятся на Евро-20202 будет объявлено сегодня, 1 июня, во второй половине дня.

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