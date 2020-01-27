Зубков рассказал, какую цель ставит перед собой в текущем чемпионате Венгрии

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков прокомментировал игру против Пакша, а также признался, что пересмотрел свои индивидуальные цели на текущий сезон.

"Перед началом чемпионата Венгрии поставил перед собой задачу, чтобы забить в результате 10 голов. Знаете, аппетит приходит во время еды, поэтому теперь поднял планку себе до 15 результативных ударов.

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После игры настроение в раздевалке было хорошее, мы хорошо начали вторую часть чемпионата, одержав убедительную победу. Плюс выполнили установку тренера, старались высоко прессинговать, отбирать мяч при потере, контролировать ход игры и быть на мяче. Конечно, чувствовалось, что это была первая игра после зимних сборов, немного нервничали и спешили, но в целом поединок оставил хорошее впечатление", – цитирует Зубкова zbirna.com.

Напомним, что в матче против Пакша (4:0) Зубков отметился дублем. В активе украинца 7 голов в 14 сыгранных матчах чемпионата Венгрии. Свой следующий матч Ференцварош сыграет в субботу, 1 февраля, против Кишварды.

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