Артем Войцеховский сообщил, в связи с чем полузащитник Ференцвароша Александр Зубков пропустит поединок квалификации Лиги чемпионов.

Украинец получил дополнительный отдых после матчей сборной, поэтому даже не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги чемпионов, сообщил журналист в своем Telegram-канале.

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По словам Войцеховского, Зубков решил посвятить свободное время маленькой дочери. Раньше хавбека сватали в донецкий Шахтер.

В прошлом сезоне Александр сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Его контракт с венграми действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн. евро. Российский тренер Ференцвароша Станислав Черчесов не очень рассчитывает на Александра, приобретя на его позицию аргентинца.

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