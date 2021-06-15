У наставника сборной Украины Андрея Шевченко еще есть причины для волнения перед вторым и третьим матчами на Евро-2020.

Вечером 15 июня "сине-желтые" провели тренировку на поле Аркул де Триумф, информирует официальный сайт УАФ. В занятии приняли участие все игроки, кроме Александра Зубкова.

Украина – Северная Македония: Тымчик признался, как "сине-желтые" поднимают боевой дух перед матчем Евро-2020

Вингер сейчас восстанавливается от повреждения, которое получил в матче с Нидерландами. Обследование показало, что у Зубкова – растяжение камбаловидной мышцы ноги. Главный врач национальной команды Артур Глущенко заявил, что 24-летний футболист будет восстанавливаться в расположении сборной, чтобы еще помочь команде на Евро.

Напомним, в матче против Нидерландов "сине-желтые" потерпели обидное поражение (2:3). С Северной Македонией команда Шевченко будет играть 17 июня, а с Австрией – 21-го.

"Нідерландам ми не програли": що трапилося із Зінченком і Маліновським, або Чому до Шеви немає питань (поки що)