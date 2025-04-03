Зубков прокомментировал судьбоносный гол в Кубке Турции – украинец вывел Трабзонспор в полуфинал турнира
Полузащитник "бордово-синих" Александр Зубков поделился эмоциями от победы над Бодрумспором (3:2) в 1/4 финала Кубка Турции.
"Я действительно знал, что забью, когда проснулся. Потому что моя семья приехала ко мне буквально два дня назад. Они были со мной. Особенно моя дочь.
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Конечно, Она дала мне много энергии. Я посвящаю этот гол ей и болельщикам Трабзонспора", – цитирует Зубкова Gunebakis.
Напомним, основное время завершилось со счетом 2:2. На восьмой минуте первого овертайма Александр вывел свою команду вперед и, как оказалось впоследствии, этот гол стал решающим.
В полуфинале Транбзонспор сыграет с победителем пары Бешикташ – Гезтепе.
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