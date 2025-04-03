"Я действительно знал, что забью, когда проснулся. Потому что моя семья приехала ко мне буквально два дня назад. Они были со мной. Особенно моя дочь.

Зубков голом вывел Трабзонспор в полуфинал Кубка Турции – Сикан и Ко перестреляли Бодрумспор в битве 9 на 10

Конечно, Она дала мне много энергии. Я посвящаю этот гол ей и болельщикам Трабзонспора", – цитирует Зубкова Gunebakis.

Напомним, основное время завершилось со счетом 2:2. На восьмой минуте первого овертайма Александр вывел свою команду вперед и, как оказалось впоследствии, этот гол стал решающим.

В полуфинале Транбзонспор сыграет с победителем пары Бешикташ – Гезтепе.

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