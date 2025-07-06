Турецкий клуб получил трансферные предложения по четырем игрокам команды, двумя из них являются Александр Зубков и Арсений Батагов, сообщает TakaGazete.

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"Бордово-синие" готовы отпустить украинского вингера за сумму не меньшую, чем 10 миллионов евро. Кроме того, Трабзонспор хочет подписать правого вингера, центрального полузащитника и атакующего хавбека перед тем как продать Зубкова.

Турецкий клуб уже нашел потенциальную замену украинцу. Клуб интересуется вингером Вольфсбурга Вацлавом Черны. Чешский игрок в прошлом сезоне выступал за Рейнджерс на правах аренды, портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

Напомним, Александр Зубков перешел в Трабзонспор в феврале 2025 года из донецкого Шахтера. В прошлом сезоне украинский полузащитник провел 20 матчей в составе "бордово-синих", забил 8 голов и отдал 4 ассиста. Контракт Зубкова с Трабзонспором рассчитан до 2029 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро.

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