"Зубков предан командной игре, его видение игры, а также амбиции и желание выводят его на первый план. Факт, что Бог дал ему все таланты.

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Любой человек, даже продавец выпечки, скажет вам то же самое. Когда у Зубкова пошла игра, он никому не оставляет шансов. Он собирает все звезды. Такой у него характер", – поделился Али Кемаль Денизджи в комментарии Kuzey Ekspres.

Напомним, Зубков перебрался в Трабзонспор прошлой зимой, успел сыграть в 12 матчах, в которых уже записал в свой актив 5 голов и 1 ассист.

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