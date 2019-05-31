Зубков перешел в Ференцварош Реброва

Форвард Шахтера Александр Зубков стал игроком Ференцвароша, где уже выступает Игорь Харатин, а главным тренером является Сергей Ребров.

Ференцварош на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Александра Зубкова. Детали контракта пока не сообщаются.

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Ранее была информация, что венгерский клуб арендует футболиста на сезон 2019/20. Этот сезон он провел в аренде в Мариуполе и помог азовцам выйти в квалификацию Лиги Европы.

В составе Ференцвароша выступает украинский хавбек Игорь Харатин, а главным тренером является Сергей Ребров. Также в сезоне 2018/19 здесь играл Иван Петряк, но затем оформил скандальный переход в Види.