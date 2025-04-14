"Это были очень важные три очка для нашей команды. Мы продолжим идти по этому пути. Я должен был сделать хет-трик в первом тайме. Озан великолепно отдал передачу, но я не смог воспользоваться этим моментом.

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Это были очень ценные три очка для нас. Также это были две великолепные передачи от наших крайних защитников, и я оказался именно там, где и должен был быть, они внесли большой вклад в наши голы", – цитирует Зубкова Gunebakis.

Добавим, что в этом поединке 28-летний украинец забил два гола. В целом он провел 11 матчей, отметившись 5 голами и 1 ассистом.

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