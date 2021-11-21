Чемпионат Венгрии, 13-й тур

Ференцварош – Фехервар – 3:0

Голы: Зубков, 10, Ммаэ, 40, Узуни, 58

Удаление: Бамгбойе, 90+3 (Фехервар)

Зубков и Петряк с Макаренко вышли в основе своих команд. Вингер Ференцвароша уже на 10-й минуте получал поздравления партнеров. Александр идеально принял передачу с фланга, убрал защитника и мощным ударом пробил под перекладину (смотрите видео по ссылке).

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Хозяева удвоили преимущество в контратаке. Сэмми Ммаэ пролетел 30 метров, ворвался в штрафную и прошил кипера. Похоронил надежды Фехервара Узуни. Ммаэ снова показал крейсерскую скорость и выкатил партнеру на пустые ворота – 3:0. Макаренко и Петряк отметились в протоколе только желтыми карточками.

Третья победа подряд позволила Ференцварошу выйти в лидеры таблицы. Фехервар отстает на 8 очков и идет четвёртым.

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