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Зубков отметился дублем в товарищеском матче за Ференцварош

18:36 26 Читати українською
Зубков отметился дублем в товарищеском матче за Ференцварош
Александр Зубков / Fradi.hu

Украинский полузащитник Ференцвароша Александр Зубков двумя забитыми мячами помог победить Пакш (3:1) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи

Ференцварош – Пакш – 3:1

Голы: Токмак, 12, Зубков, 30, 63 – Шабо, 72

Подопечные Сергея Реброва открыли счет уже на 12 минуте матча, голом отметился Токмак. А дальше главным героем матча стал украинец Зубков, который удвоил преимущество на 30 минуте, а после перерыва оформил дубль. Пакш отличился голом престижа, гол на счету Шабо.

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К слову, кроме Зубкова из украинцев в старте вышел Игнатенко, а вот Харатин даже не попал в заявку Ференцвароша.

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Теги
Мир Товарищеские матчи Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Даниил Игнатенко Даниил Игнатенко Игорь Харатин Игорь Харатин Александр Зубков Александр Зубков Сергей Ребров Сергей Ребров
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