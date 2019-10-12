Зубков отметился дублем в товарищеском матче за Ференцварош

Украинский полузащитник Ференцвароша Александр Зубков двумя забитыми мячами помог победить Пакш (3:1) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи

Ференцварош – Пакш – 3:1

Голы: Токмак, 12, Зубков, 30, 63 – Шабо, 72

Подопечные Сергея Реброва открыли счет уже на 12 минуте матча, голом отметился Токмак. А дальше главным героем матча стал украинец Зубков, который удвоил преимущество на 30 минуте, а после перерыва оформил дубль. Пакш отличился голом престижа, гол на счету Шабо.

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К слову, кроме Зубкова из украинцев в старте вышел Игнатенко, а вот Харатин даже не попал в заявку Ференцвароша.