Трабзонспор принимал Самсунспор в матче 4-го тура турецкой Суперлиги. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2025/26, 4-й тур

Трабзонспор – Самсунспор – 1:1

Голы: Онуачу, 16 – Мариус, 88

В стартовом составе Трабзонспора вышли сразу два украинца – Арсен Батагов и Александр Зубков. Даниил Сикан же остался в запасе. Уже на 16-й минуте Трабзонспор повел в счете: Зубков навесил с правого фланга с неродной правой ноги, а Онуачу головой замкнул подачу украинца.

В общем, Александр провел на поле 82 минуты, уступив место Джихану Чанаку. За это время украинец совершил 89% точных передач (32/36), сделал 54 касания мяча, отдал 2 ключевых паса, выиграл 5 дуэлей из 8. Sofascore оценила его выступление в 8,2 балла – самая высокая оценка среди игроков обеих команд. Хорошо проявил себя и Арсен Батагов (7,3) – украинского защитника опередил лишь вратарь Трабзонспора Чакыр (8,1).

Но победу удержать не удалось – на 88-й минуте Мариус спас Самсунспор от поражения. Таким образом, Трабзонспор впервые в сезоне потерял очки и остался вторым с 10 очками. Больше только в Галатасарая, который победил во всех 4 играх сезона.

