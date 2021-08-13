"Хочу выразить огромную благодарность за то доверие, которое было предоставлено с вашей стороны. Было честью и радостью тренироваться и играть под вашим руководством, также под руководством всего тренерского штаба.

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И конечно же, спасибо за мечту, которая сбылась с вашим участием – надеть футболку сборной Украины. Хочу пожелать вам успехов в дальнейшей тренерской карьере. Всего наилучшего", – сказал Зубков в эфире YouTube-канала vZbirna.

К слову, вингер Ференцвароша именно под руководством Андрея Шевченко дебютировал в национальной команде. Произошло это в октябре прошлого года в матче Франция – Украина (7:1). С тех пор Зубков сыграл за сборную 12 матчей, отметившись одним забитым мячом.

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