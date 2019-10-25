Зубков отличился ассистом в блестящей голевой атаке – видеообзор матча ЦСКА – Ференцварош – 0:1

Венгерский Ференцварош на выезде обыграл ЦСКА в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор матча.

Подопечные Сергея Реброва с тремя украинском в составе (Харатин, Зубков, Игнатенко) нанесли ЦСКА поражение в Москве.

Лига Европы: Ференцварош Реброва с тремя украинцами унизил ЦСКА в России, Фейеноорд уступил Янг Бойз

Единственный гол в отчетном матче забил Варга после передачи Александра Зубкова. Отметим, что взятию ворот предшествовала блестяще разыгранная комбинация венгров.

После трех туров Ференцварош набрал 4 очка и занимает третье место в квартете Н. ЦСКА проиграл все свои матчи ЛЕ и находится на дне таблицы.