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Зубков отличился ассистом в блестящей голевой атаке – видеообзор матча ЦСКА – Ференцварош – 0:1

10:48 79 Читати українською
Зубков отличился ассистом в блестящей голевой атаке – видеообзор матча ЦСКА – Ференцварош – 0:1
ЦСКА – Ференцварош – 0:1 – видео гола и обзор матча

Венгерский Ференцварош на выезде обыграл ЦСКА в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор матча.

 
Роланд Варга 86’
86’ Роланд Варга

Подопечные Сергея Реброва с тремя украинском в составе (Харатин, Зубков, Игнатенко) нанесли ЦСКА поражение в Москве.

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Единственный гол в отчетном матче забил Варга после передачи Александра Зубкова. Отметим, что взятию ворот предшествовала блестяще разыгранная комбинация венгров.

После трех туров Ференцварош набрал 4 очка и занимает третье место в квартете Н. ЦСКА проиграл все свои матчи ЛЕ и находится на дне таблицы.

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Лига Европы Украинцы за рубежом Видеоновости Александр Зубков Александр Зубков ЦСКА Москва - Ференцварош ЦСКА Москва ЦСКА Москва Ференцварош Ференцварош
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