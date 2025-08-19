Трабзонспор победил Касымпаша (1:0) во втором туре чемпионата Турции. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Суперлига, Турция, 2-й тур

Касымпаша – Трабзонспор – 0:1

Гол: Аугусто, 75

В основе Трабзонспора вышел Арсений Батагов. Зубков и Сикан остались на скамейке запасных. В первом тайме команды создали мало моментов, а вот во втором игра пошла живее, особенно после появления по полю украинцев, которые вышли на 65 минуте.

Единственный гол в матче создан усилиями Зубкова. Александр классно прошел с мячом по флангу, сместился в штрафную площадь и пробил. Впрочем, украинец попал в стойку. Мяч отскочил к Аугусто, который переправил его в сетку.

Что касается Батагова, то его точность составила 84%, он сделал шесть выносов, выиграл два единоборства и записал в свой актив один перехват. Сикан выиграл три из шести единоборств, дважды пробивал по воротам, правда, неудачно.