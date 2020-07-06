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Зубков обозначил цену своего перехода из Шахтера в Ференцварош

11:17 - Читати українською
Зубков обозначил цену своего перехода из Шахтера в Ференцварош
Александр Зубков / Сайт Ференцвароша

Вингер Ференцвароша Александр Зубков поделился планами на будущее в статусе полноценного игрока венгерского клуба.

"Хочу поблагодарить Шахтер, который правильно провел переговоры, и я стал футболистом Ференцвароша. Я благодарен Шахтеру за все эти годы. Чувствую себя хорошо, через две недели у нас начнутся сборы. Хотим хорошо выступить в Европе и третий раз подряд выиграть чемпионат Венгрии.

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Миллион евро за мой трансфер? Скажу так, плюс-минус. Что касается информации о моих контактах с Фенербахче, то, если честно, это несерьезно. Возможно, какие-то слухи и были, но на данном этапе карьеры я не рассматривал Турцию", – заявил Зубков в комментарии ПроФутболу.

Отметим, что Зубков провел 42 поединка в составе Ференцвароша в текущем сезоне, записав в свой актив 10 голов и 12 ассистов.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Шахтер Шахтер Ференцварош Ференцварош Александр Александр Зубков Венгрия
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