Зубков объяснил, почему сборной Украины не следует бояться Испанию
Полузащитник сборной Украины Александр Зубков поделился ожиданиями от предстоящего матча против Испании в рамках Лиги наций.
"После Германии наоборот позитивный настрой был, потому что неплохо сыграли на фоне такого сильного соперника. Проанализировали моменты на теории и пошли дальше.
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Испания очень хорошо контролирует мяч, они славятся этим. Я думаю, в этом и будет сложность. Нам предстоит много перемещаться, терпеть и искать свои моменты. Ничего не пугает, они такие же, как и мы. Конечно, уровень мастерства выше, но ничего страшного", – поделился Зубков в комментарии телеканалу Футбол.
Напомним, поединок Лиги наций Украина – Испания состоится уже сегодня, 13 октября, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом Украинская со счетом 4:0.
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