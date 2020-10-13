"После Германии наоборот позитивный настрой был, потому что неплохо сыграли на фоне такого сильного соперника. Проанализировали моменты на теории и пошли дальше.

Украина – Испания: анонс матча Лиги наций УЕФА

Испания очень хорошо контролирует мяч, они славятся этим. Я думаю, в этом и будет сложность. Нам предстоит много перемещаться, терпеть и искать свои моменты. Ничего не пугает, они такие же, как и мы. Конечно, уровень мастерства выше, но ничего страшного", – поделился Зубков в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Испания состоится уже сегодня, 13 октября, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом Украинская со счетом 4:0.

"Це катастрофа, доля змусила заплатити": Тассотті про скандал з Іспанією, жахливий вирок збірній України та Шевченка