"Я считаю, что Динамо очень хорошо провело первый тайм. Киевляне хорошо выходили из-под нашего прессинга. У них были качественные фланговые атаки. У динамовцев все получалось, а у нас, наоборот, прессинг не клеился. В перерыве Ребров больше акцентировал внимание на тактических моментах. Рассказывал, где есть зоны, в какие можно входить с мячом, какие были неправильные действия с нашей стороны в первом тайме. Это дало свои плоды во второй половине.

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Не скажу, что удаление Сидорчука то что-то изменило. Скорее, первый гол, который мы забили, больше повлиял, ведь мы его забили до удаления. После этого Ференцварош стал оказывать большее давление на Динамо. Когда же динамовцы остались вдесятером, психологически они хотели сыграть остаток матча проще. Нам же ничего не оставалось, как дожимать соперника. Думаю, если бы мы сыграли лишние еще 5-10 минут, то забили бы еще один гол и выиграли. Не думаю, что Динамо нас чем-то удивило.

Конечно, мы будем стараться зацепиться за очки в группе и в матчах с Барселоной и Ювентусом. Сделаем для этого все возможное. Но если ситуация сложится так, что в последнем туре в Киеве в матче с Динамо будет решаться судьба путевки в Лигу Европы, поверьте, это будет очень зрелищный и интересный матч", – цитирует Зубкова Meta-ratings.

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