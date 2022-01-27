Чемпионат Венгрии, 4-й тур

Академия Пушкаша – Ференцварош – 1:0

Гол: Нуньес, 45+4

Удаление: Бешич, 24 (Ф)

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Команды встречались в рамках матча 4-го тура, перенесенного из-за вспышки коронавируса. Гости были фаворитом встречи, но Академия Пушкаша дала бой бывшей команде Реброва.

Единственный гол в поединке был забит хозяевами в конце первого тайма, но в течение всей встречи они контролировали ход игры. В стартовом составе Академии на поле вышел украинский хавбек Артём Фаворов. За гостей 71 минуту отыграл Александр Зубков, но не отличился результативными действиями.

Это был первый официальный матч Ференцвароша под руководством российского тренера Станислава Черчесова, команда которого после 17 туров удерживает лидерство. Академия Пушкаша – третья в таблице.

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