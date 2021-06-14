Александр Зубков не сыграет против Северной Македонии, а его участие в поединке с австрийцами очень маловероятна, сообщил Цыганык в своей программе Цыганык Live.

Нидерланды – Украина – 3:2 – видео голов и обзор матча

Вингер Ференцвароша покинул поле на старте встречи с Нидерландами (2:3) из-за мышечной травмы, на восстановление от которой понадобится 2-3 недели.

Журналист прогнозирует, что место Зубкова в стартовом составе "сине-желтых" достанется полузащитнику Динамо Виктору Цыганкову.

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