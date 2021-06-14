Зубков не поможет сборной Украины в следующих матчах против Северной Македонии и Австрии, – Цыганык
18:59 - Читати українською
Журналист Игорь Цыганык сообщил о потерях национальной команды Украины.
Александр Зубков не сыграет против Северной Македонии, а его участие в поединке с австрийцами очень маловероятна, сообщил Цыганык в своей программе Цыганык Live.
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Вингер Ференцвароша покинул поле на старте встречи с Нидерландами (2:3) из-за мышечной травмы, на восстановление от которой понадобится 2-3 недели.
Журналист прогнозирует, что место Зубкова в стартовом составе "сине-желтых" достанется полузащитнику Динамо Виктору Цыганкову.
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