"Если честно, очень трудно что-то сказать. Нужно добавлять во всех аспектах игры, начинать агрессивнее, а также лучше работать в обороне. В общем тяжелый матч, ведь Ворскла сидела очень низко, и нам было сложно вскрыть их оборону.

Сенсационная осечка "горняков" перед ЛЧ в видеообзоре поединка Шахтер – Ворскла – 1:2

В чем главная проблема? Если брать именно последние матчи, то все наши оппоненты играли в пять защитников или больше. Поэтому нам следует, наверное, лучше работать над завершением атак в позиционной игре, когда у оппонента низкий блок в обороне.

Что мешало забить в предыдущих поединках? Если честно, лучше бы я не забивал, но команда выиграла. Мы упустили очень важные три очка. Или это была наигранная комбинация с Сиканом? Думаю, больше импровизация, потому что Даня там немножко пробросил мяч головой, а я просто хорошо попал", – приводит слова Зубкова официальный сайт Шахтера.

Напомним, что "горняки" сенсационно уступили Ворскле (1:2), а единственный мяч за дончан забил именно Зубков. Поражение Шахтера серьезно пошатнуло позиции Патрика ван Леувена во главе команды.

Шахтер сенсационно проиграл Ворскле – первое поражение лидера УПЛ, репетиция перед ЛЧ вышла провальной