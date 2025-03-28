"Первые впечатления от Трабзона? Прежде всего, замечательные болельщики. Еще до того, как я подписал контракт с Трабзонспором, они знали, что я приезжаю. Они хотели показать свою любовь.

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Я получил много сообщений в социальных сетях до того, как приехал сюда, и, честно говоря, это было очень приятно. У меня никогда не было такого опыта раньше. Я вижу, что люди радуются, когда мы выигрываем, и мы хотим делать их счастливыми как можно чаще.

С другой стороны, это очень красивый и спокойный город, природа замечательная. Мне очень нравится Трабзон, шашлык и пахлава здесь замечательные. Когда моя жена была здесь, мы открыли для себя хорошее кафе и постоянно покупали там пахлаву и пирожные. Люди в Трабзоне очень дружелюбные, они предлагают мне угощения с тех пор, как я приехал, и это привело к тому, что я немножко набрал вес. Но я должен быть осторожным", – поделился Зубков в интервью изданию Gunebakis.

Напомним, Александр присоединился к Трабзонспору этой зимой, успел сыграть в 7 матчах, в которых отметился голом и ассистом. Вместе с Зубковым за турецкую команду выступают еще двое украинцев – Даниил Сикан и Арсений Батагов.

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