Вингер Шахтера Александр Зубков с оптимизмом подходит к матчу 4 тура ЛЧ против Барселоны.

– Александр, команда получила нового тренера перед первым матчем с Барселоной. Насколько шансы на победу у Шахтера сейчас больше по сравнению с игрой в Испании?

– Мы понимаем, с кем будем играть, но не собираемся просто так отдавать три пункта. Поэтому, надеюсь, завтра покажем зубы.

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– Новый тренер недавно пришел и уже успел провести три матча: с Барселоной, четвертьфинал Кубка и с Динамо. Как вы, игроки, помогаете Марино адаптироваться?

– Конечно, все произошло очень быстро, и мы уже знакомились в процессе. Было два матча, несколько тренировок, поэтому пока привыкаем к новым требованиям, хотим больше играть с мячом, растем вместе.

– Учитывая дисквалификацию Ефима Конопли, как подстраиваешься к взаимодействию с Георгием Гочолейшвили?

– У них одинаковые функции, поэтому нет проблем, если честно.

– В таких больших матчах, как с Барселоной, хочется больше придерживаться фирменного игрового стиля Шахтера или все же тяготеет результат?

– Думаю, второй тайм в Испании показал, что мы можем конкурировать даже с Барселоной. Надеюсь, что завтра будем с первых минут так действовать.

– Завтра вторая игра на Фолькспаркштадионе в Гамбурге. Какая атмосфера на этой арене?

– Прекрасная атмосфера! Надеюсь, завтра наши болельщики придут на стадион и вместе с немецкими фанатами будут поддерживать нас, – цитирует Зубкова пресс-служба Шахтера.

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