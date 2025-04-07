"У них хороший тренер – мне он очень нравится. Мы ожидали, что они будут делать прорывы за спину, растягивать поле. Поэтому мы решили играть с четырьмя защитниками. Они также не использовали свою привычную систему.

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Было несколько факторов, чтобы вернуться к игре с четырьмя защитниками. Они защищались пятью, а такие игроки, как Зубков и Педру Мальейру, могли создать нам проблемы. Это был хороший матч. Первая половина была очень равной.

Не хочу повторяться, но я действительно не понимаю, почему ВАР не пригласил арбитра пересмотреть наш очень очевидный пенальти. Они это делали в матчах с Бодрумспором и Галатасараем. Это был четкий пенальти, который мог бы изменить ход игры. Сразу после этого они забили, и нам пришлось идти в сложный второй тайм", – сказал Моуринью в эфире A Spor.

Напомним, что украинский полузащитник Трабзонспора Александр Зубков вышел на поле с первых минут и провел весь матч. Даниил Сикан просидел на замене, а Арсений Батагов не попал в заявку из-за травмы.

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