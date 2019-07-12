Зубков – о дебютном голе за Ференцварош: Мне удалось забить благодаря помощи партнеров

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков прокомментировал победу над Лудогорца (2:1) и дебютный гол в составе венгров.

"Ребров попросил играть просто, в нашу игру, которую мы отрабатывали и готовили на сборах. Лишнего придумывать не надо было. Надо было действовать быстро, менять фланги атаки и прессинговать игроков Лудогорца, играть в свой футбол.

Зубков забил дебютный гол за Ференцварош в матче Лиги чемпионов

Когда разбирали игру соперника, тренер указал, что у них не такие сильные фланги, они любят играть через центр. Считаю, что в целом мы хорошо действовали, мало что позволили сделать сопернику у своих ворот, за исключением нескольких отрезков, потому что все 90 минут играть идеально невозможно. Считаю, что Лудогорец, кроме гола, никаких моментов не создал.

Станиславович часто говорит, что при подаче в штрафную надо, чтобы нас там было не менее трех игроков. Так получилось, что я пошел ближе к центру, там получил передачу в районе одиннадцатиметровой отметки и забил гол. Это произошло благодаря усилиям всей команды, и в этом заслуга партнеров.

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Пока не знаю, какая нас ожидает игра в ответном матче в Болгарии. Возможно, мы будем иметь небольшое преимущество, но играть на поле соперника всегда тяжело. Если будем играть в свой футбол и будем придерживаться концентрацию все 90 минут, шансы у нас будут хорошие. Надеюсь, в Ференцвароша все получится", – рассказал Зубков в комментарии Команда№1.

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