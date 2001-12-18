Зубков: Мечтаю сыграть в Counter Strike пять на пять с игроками Динамо

Хавбек Мариуполя Александр Зубков, который принадлежит Шахтеру, рассказал о своих увлечениях вне футбола.

"Я – фанат Counter Strike, а именно украинской команды Natus Vincere, за выступлениями которой постоянно слежу. Впрочем, нередко играем с ребятами - теми же Зинченко и Коваленко. Мечтаю побороться в "контру" пять на пять с игроками« Динамо .

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В "стрелялке" сльнейший без со всяких сомнений... я! Не хвастаюсь, просто серьезно отношусь к этой теме. Играл в нее с детства – наверное, с 6 до 15 лет, так что опыта приобрел много.

Вторая волна увлечения началась, когда мы с ребятами коротали время на сборах в Португалии и очень многие из них купили себе геймерские ноутбуки, чтобы "резаться" в "контру". После того, как я вернулся в Украину, тоже обзавелся ноутом и начал вспоминать забытые навыки. Сейчас, честно говоря, провожу за компьютером так много времени, иногда мне "пихает" моя девушка", – рассказал футболист портала Спорт-Экспресс.