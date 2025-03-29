Трабзонспор не сумел одолеть Гезтепе в 29-м туре чемпионата Турции –команда добыла лишь ничью на выезде. Александр Зубков стал лучшим игроком матча, а Даниил Сикан получил шанс во втором тайме.

Чемпионат Турции 2024/25, 29-й тур

Гезтепе – Трабзонспор – 1:1

Голы: Ромуло, 31 – Зубков, 32

Гости вышли на игру с единственным украинцем в стартовом составе – Александром Зубковым. Однако именно он стал главным героем Трабзонспора в этой игре. Уже на 31-й минуте Гезтепе открыл счет – отличился Ромуло. Но радость хозяев была короткой: через минуту Зубков сравнял счет после передачи Эскихеллача.

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Гол получился красивым – Александр классным ударом в касание пробил в дальний угол с линии штрафной. В общем, украинец провел на поле 67 минут, после чего уступил место Мухаммеду Чаму. Одновременно на газон вышел и Даниил Сикан, однако сделать разницу экс-форвард Шахтера не сумел.

Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1. Зубков получил самый высокий балл среди всех участников поединка – 7.9. Сикану же аналитики выставили 6.5. Трабзонспор поднялся на 9-ю строчку, но Башакшехир, который отстает лишь на один пункт, имеет игру в запасе.

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