В матче 33-го тура чемпионата Турции между Аланьяспором и Трабзонспором отметились голами украинцы Александр Зубков и Даниил Сикан.

Зубков голом помог Трабзонспору пробиться в финал Кубка Турции – Сикан вышел в старте после трех игр в запасе

Зубков открыл счет во встрече на 7-й минуте матча, тем самым оформив свой седьмой гол в последних девяти матчах. После прострела с фланга от попал в каркас ворот, но со второй попытки пробил вратаря.

Однако позже забил еще один футболист национальной сборной – Даниил Сикан. Форвард забил гол, похожий на мяч Зубкова. После своего второго удара в эпизоде Сикан сделал счет 2:0 в пользу Трабзонспора.

На этом украинцы не остановились и продлили феерию. На 38-й минуте Сикан по передаче Зубкова оформил дубль в матче. Даниил решил не ограничиваться двумя голами и также записал на свой счет ассист. Уже в компенсированное время он ассистировал Саймону Банге.